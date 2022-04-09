В аэропорту Бен-Гурион начнут действовать новые COVID-правила

Комиссия Кнессета по экономике одобрила поправки к правилам COVID-19 в аэропорту Бен-Гурион, чтобы частично снизить нагрузку, возникшую в последнее время.

В последние пару месяцев аэропорт Бен-Гурион столкнулся с проблемами, из-за которых рост числа пассажиров и нехватка персонала в аэропорту привели к очень длинным очередям. Стресс привел к многочисленным конфликтам в аэропорту, и пассажирам было приказано прибыть в аэропорт за четыре часа до вылета, а не за два с половиной, как обычно, чтобы не опоздать на рейс.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Первая поправка к регламенту отменяет запрет на вход в аэропорт посторонних лиц. Когда аэропорт вновь открылся, внутрь были допущены только пассажиры и сотрудники аэропорта, а всем остальным вход был запрещен. Прекращение этого означает, что обслуживающий персонал сможет помочь справиться с пассажирами, тем самым укрепив рабочую силу и ускорив пассажиропоток.

Этот шаг важен, потому что, поскольку сотрудники аэропорта были отправлены в отпуск из-за COVID, аэропорт сообщил, что многие не вернулись, и он остался недоукомплектованным. Поправка обеспечит максимальную загрузку сотрудников аэропорта.

Еще одна поправка, одобренная комитетом, заключалась в создании единого свода правил тестирования на COVID при въезде в страну для людей, въезжающих как по воздуху, так и по морю.

«Желаем всем безопасного и комфортного полета и просим сотрудников администрации аэропортов, несмотря на стресс, проявлять чуткость и гуманность, особенно к прибывающим беженцам», — сказал председатель комитета по экономике, депутат Кнессета Майкл Битон.

«Курсор» писал ранее, что в аэропорту Бен-Гурион задержали израильтянина, который хотел провезти контрабандой золото.