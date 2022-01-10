В антикварной лавке в Тель-Авиве продаются нацистские реликвии времён Второй мировой войны

Предметы, начиная от членских карт СС времен Второй мировой войны и заканчивая значками со свастикой, были найдены на одном из стендов на винтажном рынке Тель-Авива на площади Гивон.

Нацистские реликвии были обнаружены в продаже на антикварном рынке в Тель-Авиве.

Израильская пара в возрасте 60 лет наткнулась на нацистские вещи, прогуливаясь по рынку. Когда они спросили о предметах и ​​их подлинности, владелец стенда ответил: «Спросите у Яд ва-Шем» (Управление памяти жертв Холокоста и героев).

Неделей ранее молодой израильский студент юридического факультета также видел нацистские предметы. Владелец стенда показал принадлежащие ему предметы, которых не было на стенде, например, подлинную нашивку звезды Давида , которую евреи были вынуждены носить во время Второй мировой войны.

Муниципалитет Тель-Авива отреагировал, заявив, что не знают, какие товары выставлены на рынке. «Прилавки на винтажном рынке меняются еженедельно, и любой желающий может продемонстрировать свою продукцию. Если обнаружится, что продажа этих предметов неуместна, мы будем действовать соответствующим образом», — заявили в муниципалитете. «Однако, если предмет, который считается оскорбительным для общественности, будет доведен до сведения муниципалитета, мы рассмотрим этот вопрос в индивидуальном порядке». Директор Яд ва-Шем Дани Даян заявил, что Яд ва-Шем «знает о существовании торговли памятными вещами эпохи Холокоста, особенно нацистскими предметами. Такая торговля является моральным недостатком, который поощряет и создает рынок подделок, который расширяется в последние годы». «Место памятных вещей эпохи Холокоста — в коллекции Яд ва-Шем», — добавил Даян. «Здесь их сохраняют, изучают и используют как исторические свидетельства для исследователей и широкой аудитории», — добавил он.

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