В арабском секторе продолжаются беспорядки - в Тель-Шеве и Умм эль-Фахме новые жертвы

Всего пострадавших четыре человека.

Известно о смерти 23-летнего жителя бедуинского поселка Тель-Шева, которого доставили в медучреждение «Сорока» сегодня, 9 сентября, с тяжелыми огнестрельными ранениями. Также есть еще два человека в возрасте 19 лет, которые пострадали вместе с ним, но они выжили. Их госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Об этом пишут "Детали".

Уточняется, что молодые люди пострадали в ходе столкновения между представителями двух местных ОПГ на территории одной из АЗС в поселке. По данным СМИ, боевики криминального клана расстреляли автомобиль, в котором находились их конкуренты.

לפני זמן קצר, צעיר נרצח ואחרים נפצעו בפשע ירי סמוך לתחנת הדלק בתל-שבע. pic.twitter.com/soGz9u6Sxr — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) September 9, 2023

Кроме того, неизвестные расстреляли сегодня днем 50-летнюю жительницу Умм эль-Фахма. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Когда в нее стреляли, она находилась за рулем автомобиля.

Примечательно, что всего несколько месяцев назад расстреляли ее мужа. За последние годы семейный клан, к которому принадлежит пострадавшая, понес большие жертвы в результате покушений с применением огнестрельного оружия.

אישה בשנות החמישים לחייה נורתה ונפצעה באורח קשה בעיר אום אל-פחם.

הפצועה באום אל-פחם היא ממשפחה שאיבדה במהלך השנים מספר מילדיה בפשעי ירי.

היא איבדה את בעלה מירי לפני מספר חודשים באותו מקום בו נפצעה.

נכון לעכשיו, האישה סובלת מדימום חמור בפעולות החייאה מתקדמות. pic.twitter.com/JtAeiFVHJB — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) September 9, 2023

Ранее "Курсор" писал о том, что заместитель мэра Тель-Авива выступил с важным предупреждением относительно того, что эритрейцы снова планируют устроить беспорядки.