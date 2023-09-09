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В арабском секторе продолжаются беспорядки - в Тель-Шеве и Умм эль-Фахме новые жертвы

18:52, 09 сентября
Новости Израиля, Происшествия
стрельба пистолет фото
Фото: pixabay.com
Всего пострадавших четыре человека.

Известно о смерти 23-летнего жителя бедуинского поселка Тель-Шева, которого доставили в медучреждение «Сорока» сегодня, 9 сентября, с тяжелыми огнестрельными ранениями. Также есть еще два человека в возрасте 19 лет, которые пострадали вместе с ним, но они выжили. Их госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Об этом пишут "Детали".

Уточняется, что молодые люди пострадали в ходе столкновения между представителями двух местных ОПГ на территории одной из АЗС в поселке. По данным СМИ, боевики криминального клана расстреляли автомобиль, в котором находились их конкуренты.

Кроме того, неизвестные расстреляли сегодня днем 50-летнюю жительницу Умм эль-Фахма. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Когда в нее стреляли, она находилась за рулем автомобиля.

Примечательно, что всего несколько месяцев назад расстреляли ее мужа. За последние годы семейный клан, к которому принадлежит пострадавшая, понес большие жертвы в результате покушений с применением огнестрельного оружия.

Ранее "Курсор" писал о том, что заместитель мэра Тель-Авива выступил с важным предупреждением относительно того, что эритрейцы снова планируют устроить беспорядки.

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