В бассейне иерусалимского района Рамот произошло страшное ЧП

Сообщается, что 20 человек пришлось отвезти в больницу из-за отравления хлором, однако общее количество пострадавших куда больше. У пациентов наблюдаются проблемы с дыханием.

Произошло ЧП в бассейне в иерусалимском религиозном районе Рамот. Сообщается о 42 пострадавших, надышавшихся парами ядовитого вещества.

Об этом пишет телеграм-канал Люди в черном.

Пресс-служба «Ихуд Ацала» сообщает о 42 пострадавших женщинах и девушках в результате отравления парами ядовитого вещества в бассейне на улице Яаков Элазар в столичном районе Рамот.

МАДА сообщает о 20 пострадавших, эвакуированных в больницы города со сложностями дыхания. На месте работают спасательные службы, жителей близлежащих домов просят закрыть окна и не подходить к зданию бассейна в целях безопасности.

Также в сети появились фото и видео с места событий.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двоих парней, которые направлялись на парад со слезоточивым газом и дубинками. Полиция сегодня арестовала двух молодых людей в Иерусалиме по подозрению в том, что они направлялись на гей-парад в городе со слезоточивым газом, перчатками и дубинками.

Еще напомним, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками.

Кроме того, мы писали, что на стройплощадке в Самарии на машины нанесли провокационные надписи.