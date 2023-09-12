В Бат-Яме раскрыли хитрую схему обмана пожилых людей

Полиция продолжает расследование мошенничества.

Сотрудники полиции арестовали двух 20-летних жителей Бат-Яма, которые обманным путем выманивали средства у пожилых людей в Петах-Тикве, заявляя, что их деньги "в опасности".

Об этом сообщает 7kanal.

Молодые люди выдавали себя за полицейских, звонили пожилым гражданам и рассказывали, что деньги, которые находятся у них на счету, могут быть похищены, поэтому их нужно снять в банкомате и передать якобы им на "хранение".

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых и предотвратить их дальнейшие преступные действия. Расследование инцидента продолжается. Арест жителей Бат-Яма продлен до среды, 13 сентября.

"Курсор" писал ранее, что в Ашдоде жертвой мошенников стала 85-летняя женщина, которая отдала 100 тысяч шекелей "фальшивым" сотрудникам полиции. Аферисты запугали ее тем, что у нее могут появиться неприятности из-за незаконно поступивших на счет денег.

Еще мы писали, что житель Ришон ле-Циона воровал крупные суммы со взломанных электронных кошельков граждан, а деньги тратил на аренду роскошной квартиры в Тель-Авиве и покупку породистых собак.

Напомним, что сотрудники полиции арестовали четверых жителей Холона и Ашдода по подозрению в организации мошеннической сети. Подозреваемые выдавали себя за представителей страховой компании и требовали у пенсионеров уплаты "членских взносов". Злоумышленники заявляли, что если сумма будет не сплочена в ближайшее время, то на "должника" могут подать в суд.