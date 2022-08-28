В Беэр-Шеве завелись аферисты: берегите свои кредитки

Аферисты придумали свою схему обмана владельцев кредитных карт и наживались на них, пока преступников не поймали.

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством в полиции Беэр-Шевы задержали трех жителей «столицы Негева», которые решили подзаработать на обычных гражданах. Мошенники совершали свои преступления в разных магазинах, пока не были рассекречены.

Об этом пишет «9 канал».

Они выдавали себя за сотрудников и агентов по продажам, предлагая посетителям выгодные сделки, а на самом деле выманивали у них таким образом данные кредитных карт. После чего они «привязывали» чужие кредитные карты к электронным кошелькам на своих телефонах и совершали покупки – общим счетом на сотни тысяч шекелей.

Благодаря камерам наблюдения удалось установить личности этих аферистов и задержать их. Однако мошенников, что работают по этой схеме, много. Выманивание кредитных реквизитов у людей сейчас превратилось в самый популярный бизнес у аферистов, поэтому граждан просят следить за суммами, которые списываются с кредитной карты, и обращать внимание на любые странные транзакции.

Ранее «Курсор» писал, что были разоблачены мошенники, обманувшие израильских и иностранных инвесторов на 120 млн шекелей.