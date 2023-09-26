В Битуах Леуми сделали важное заявление по поводу пособий нуждающимся

В сети появилась информация, что эти пособия на 40 процентов хотят сократить.

В Службе национального страхования ("Битуах Леуми"), после информации в сети о том, что пособия на обслуживание лиц, нуждающихся в постоянном уходе будут сокращены, поспешили разъяснить ситуацию.

Об этом сообщает издание "Детали".

Представители организации заявили, что эти данные не соответствуют действительности. Ранее были намерения, что сумму пособий сократят на 500-900 шекелей, но в "Битуах Леуми" категорически выступили против данного решения, поэтому пособия остались прежними.

Предложение о сокращении выплат на 40 процентов появилось еще на этапе утверждения закона о хозяйственном регулировании, но под давлением Службы национального страхования оно было отклонено.

В организации отметили, что суммы пособий неуместно сейчас сокращать, а наоборот, необходимо поднять выплаты. В первую очередь это касается людей с относительно низкими уровнями инвалидности – в противном случае их состояние ухудшится, а это потребует дополнительных ассигнований на реабилитацию.

"Курсор" писал ранее, что представители Института национального страхования ("Битуах Леуми") сообщили, что гражданам, лишившимся работы, станет проще зарегистрироваться в Службе занятости и оформить документы на получение соответствующего пособия.

Еще мы писали, что Институт национального страхования ("Битуах Леуми") представил новый отчет, в котором говорится о том, что каждый пятый пожилой гражданин Израиля нуждается в социальных выплатах.

Напомним, что семьи, у которых двое и более детей-инвалидов будут получать надбавки к пособию от Службы национального страхования. Суммы будут зависеть от вида и степени инвалидности.