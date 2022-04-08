В больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта

Фото: Yossi Aloni/Flash90

Впоследствии терактов в Тель-Авиве было ранено 9 человек, четверо из которых в крайне тяжелом сотоянии.

Врачи больницы Ихилов борются за жизнь 4 раненых в операционных. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля. Курсор писал ранее, что появились новые подробности страшного теракта в Тель-Авиве.

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Автор материала: Кати Адхам