В больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта

Врачи больницы Ихилов борются за жизнь 4 раненых в операционных. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Курсор писал ранее, что появились новые подробности страшного теракта в Тель-Авиве.
Впоследствии терактов в Тель-Авиве было ранено 9 человек, четверо из которых в крайне тяжелом сотоянии.
Врачи больницы Ихилов борются за жизнь 4 раненых в операционных. Надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
Курсор писал ранее, что появились новые подробности страшного теракта в Тель-Авиве.
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