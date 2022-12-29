В Еврокомиссии поздравили Нетаниягу

В высшем органе исполнительной власти ЕС «с нетерпением ждут работы» с новым премьер-министром.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Биньямина Нетаньиягу с вступлением в должность премьер-министра Израиля.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Поздравляю Биньямина Нетаниягу с шестым сроком на посту премьер-министра Израиля. С нетерпением жду работы над укреплением нашего партнерства, содействием миру на Ближнем Востоке и устранением последствий войны *россии против Украины», – написала она.

«Курсор» сообщал, что посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства.