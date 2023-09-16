В Галилейском море без вести пропали трое молодых мужчин

На место были отправлены вертолет и полицейские катера для обыска территории.

Правоохранители разыскивают в Галилейском море троих молодых людей из города Мадждаль-Крум, которые в субботу, 16 сентября, катались ​​на водном мотоцикле и бесследно исчезли.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Днем все трое отправились на водную прогулку без мобильных телефонов.

Отмечается, что силы полиции сканируют пляжи в этом районе. Одновременно на место были отправлены вертолет и полицейские катера для обыска территории. Гидроцикл, на котором катались молодые люди, также пока не найден.

Как сообщал Курсор, в Тверии в воскресенье, 13 августа, двухлетняя девочка была найдена с признаками теплового удара. Инцидент произошел в районе трассы 90 на частном пляже.

Медики и фельдшеры морского спасательного катера MDA, прибывшие на место происшествия, оказали медицинскую помощь и в тяжелом состоянии эвакуировали девочку в Северный медицинский центр.

Кроме того, Курсор информировал о том, что в Иерусалиме двоих детей забыли в машинах. В одном случае четырехлетнего мальчика оставили в машине своего отца на полчаса. Его вытащили из машины и ему потребовалась медицинская помощь, но у мальчика, к счастью, было относительно легкое состояние. Ребенка отвезли на медицинское обследование, а отца доставили на допрос.