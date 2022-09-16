В Гистадруте создано Управление по работе с трудящимися-репатриантами

В Гистадруте образовано новое подразделение – Управление по работе с трудящимися репатриантами и связи с национальными учреждениями Израиля.

Создание нового подразделения вызвано новой волной репатриантов из россии* и Украины, вливающихся в израильский рынок труда, а также большим потенциалом алии из этих стран.

Об этом сообщила пресс-служба Гистадрута.

Палата представителей Гистадрута утвердила руководителя нового Управления. Им стал бывший депутат кнессета Алекс Миллер.

Управление будет работать в интересах продвижения на рабочих местах как новых репатриантов, так и репатриантов, находящихся в стране уже значительное время. Также новое управление будет заниматься досугом пенсионеров-репатриантов, являющихся членами Гистадрута или еще не присоединившихся к нему.

Управление станет адресом для обращений работников-репатриантов — членов Гистадрута.

Создание Управления по работе с трудящимися репатриантами и связи с национальными учреждениями Государства Израиль будет способствовать информированию потенциальных репатриантов и репатриантов в Израиле об их правах в области занятости.

Глава нового управления Алекс Миллер сказал: «Я благодарю председателя Гистадрута Арнона Бар-Давида за оказанное мне доверие и поддержку, а также за его готовность поддержать новых репатриантов на их первых шагах в Государстве Израиль и расширить поддержку наемных работников из числа репатриантов со стажем пребывания в стране.

Я верю, что будущее сотрудничество Гистадрута и сионистских учреждений, таких как Сохнут и другие структуры, будет способствовать дальнейшему росту алии».

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