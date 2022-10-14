В Хайфе десятки людей застряли на канатной дороге

Люди в течение полутора часов были заблокированы на высоте нескольких метров над землей. Среди пассажиров началась паника, несколько человек почувствовали себя плохо.

В Хайфе десятки пассажиров застряли в вагонах запущенной всего несколько месяцев назад канатной дороги «Рахбалит».

Как сообщает 9tv.co.il, причиной поломки стала неисправность линии электропередачи на одном из участков дороги. В результате люди оказались заблокированными на высоте нескольких метров над землей в течение полутора часов. Среди пассажиров началась паника, несколько человек почувствовали себя плохо. Некоторые из застрявших на высоте людей вызвали по телефону спасателей.

«После того как все попытки запустить фуникулер в нормальном режиме оказались безуспешными, дирекция дороги приступила к неспешной поэтапной эвакуации застрявших в воздухе людей. Для этого кабинки подгоняли к специальным аварийным станциям на повышенной скорости, после чего всю линию опять останавливали, чтобы освободить из воздушного плена очередную группу пассажиров. Затем дорогу запускали снова – и так пока все пассажиры не были доставлены до той или иной станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о пострадавших в результате происшествия не сообщается. Сейчас поломка устранена, руководство канатной дороги заявляет, что проблем с безопасностью нет.

Как сообщал Курсор, в августе 2021 года в Хайфе в тестовом режиме начала работать первая в Израиле канатная дорога, которая должна стать частью системы общественного транспорта.

Это первая канатная дорога, работающая не только для перевозки туристов, но и обычных пассажиров, наравне с поездами и автобусами. Дорога соединяет Университет, Технион и Железнодорожно-автобусный терминал «Лев ха-Мифрац» на востоке Хайфы. Протяженность маршрута составляет 4,4 км, а максимальная высота подъема – 460 метров.

Ранее Курсор информировал о том, что в октябре 2021 года в результате крушения канатной дороги на севере Чехии погиб один человек.