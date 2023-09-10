В Хайфе суд отказал фермерам компенсировать убытки, нанесенные отменой пошлины на импорт

Также их обязали оплатить судебные издержки.

Окружной суд Хайфы принял сторону государства в иске, поданном 26 фермерами, владеющими грушевыми садами в мошавах Рамот-Нафтали и Альма. Истцы требовали компенсации за убытки, понесенные из-за решения министра финансов об отмене пошлин на импорт груш в 2015-2016 годах.

Об этом пишет "Детали".

Фермеры утверждали, что отмена пошлин была неправильным решением, которое нанесло ущерб местным аграриям. По их мнению, это привело к неправильной оценке объема урожая местных груш, который мог быть поставлен на рынок израильскими мошавами. В результате фермеры вынуждены были продавать фрукты по низкой цене и даже уничтожать часть урожая.

Адвокат, представляющий интересы правительства, указал в своей защите, что решение о введении и отмене пошлин полностью принадлежит государству. Он также отметил, что фермеры не выразили свое недовольство указом министра финансов и не представили свои аргументы против этого решения в 2015 году перед его публикацией.

Представитель правительства напомнил, что 2014-2015 год был годом "шмиты", когда израильские фермеры не возделывали землю, поэтому опасения государства о возможном дефиците груш на рынке были обоснованными.

Представители государства также отметили, что без разрешения на беспошлинный импорт груш возник бы дефицит на местном рынке, а цены на груши выросли бы, что причинило бы ущерб многим потребителям. Кроме того, открытие рынка для импортных груш нанесло бы ущерб всем фермерам, а не только группе, составляющей всего 10% долю на рынке.

Суд признал решение государства обоснованным и удовлетворил иск. Фермерам придется оплатить судебные издержки в размере 50 000 шекелей.

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