В Хайфе закрыли зал торжеств из-за крыс

Минздрав провел проверку в зале торжеств «Хилула» в связи с сигналами о пищевом отравлении клиентов. Эпидемиологи выявили десятки серьезных нарушений.

Министерство здравоохранения во вторник, 8 ноября издало административный приказ о прекращении деятельности зала торжеств «Хилула» в Хайфе в связи с пищевым отравлением посетителей и обнаружением серьезных недостатков.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что на заведение пожаловались 26 человек, которые заявили, что отравились там едой 4 ноября.

«В ходе проведенной проверки инспекторы минздрава выявили ряд нарушений: на кухне обнаружено много крысиного помета (в том числе на посуде) и большое число летающих насекомых, крысы в холодильных камерах и других помещениях. Также сообщается о наличии копченой рыбы с истекшим сроком годности, о мангалах рядом с мойкой машин и т.п.», — говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что « существует риск массовых пищевых отравлений и нанесения ущерба здоровью населения.

«Мы вынуждены предпринять соответствующие меры, которые предотвратят это», — сообщили в ведомстве.

Как сообщал Курсор, в мае покупательница засняла огромную крысу на полках супермаркета в Тель-Авиве.

«Я подошла к холодильнику, услышала шум и вдруг увидела — огромную крысу. Ее нельзя было не увидеть. Она просто бегала по всей полке с молочными продуктами. В этот момент я подошла к одной из касс и доложила кассиру. Я не уверена, что вернусь туда»», — сказала женщина.

В данном магазине утверждают, что заведующий филиалом передал обращение руководителям и вызвал дезинсектор. Место тщательно осмотрено, магазин очищен от вредителей.

Также Курсор информировал о том, что солдаты ЦАХАЛа пожаловались на антисанитарию на базе дивизии Иудеи и Самарии.