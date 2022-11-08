В Хайфе закрыли зал торжеств из-за крыс

Министерство здравоохранения во вторник, 8 ноября издало административный приказ о прекращении деятельности зала торжеств «Хилула» в Хайфе в связи с пищевым отравлением посетителей и обнаружением серьезных недостатков.
Об этом пишет портал Детали.
Отмечается, что на заведение пожаловались 26 человек, которые заявили, что отравились там едой 4 ноября.
«В ходе проведенной проверки инспекторы минздрава выявили ряд нарушений: на кухне обнаружено много крысиного помета (в том числе на посуде) и большое число летающих насекомых, крысы в холодильных камерах и других помещениях. Также сообщается о наличии копченой рыбы с истекшим сроком годности, о мангалах рядом с мойкой машин и т.п.», — говорится в сообщении.
Также в Минздраве сообщили, что « существует риск массовых пищевых отравлений и нанесения ущерба здоровью населения.
«Мы вынуждены предпринять соответствующие меры, которые предотвратят это», — сообщили в ведомстве.
Как сообщал Курсор, в мае покупательница засняла огромную крысу на полках супермаркета в Тель-Авиве.
«Я подошла к холодильнику, услышала шум и вдруг увидела — огромную крысу. Ее нельзя было не увидеть. Она просто бегала по всей полке с молочными продуктами. В этот момент я подошла к одной из касс и доложила кассиру. Я не уверена, что вернусь туда»», — сказала женщина.
В данном магазине утверждают, что заведующий филиалом передал обращение руководителям и вызвал дезинсектор. Место тщательно осмотрено, магазин очищен от вредителей.
Также Курсор информировал о том, что солдаты ЦАХАЛа пожаловались на антисанитарию на базе дивизии Иудеи и Самарии.