В Хевроне произошли массовые столкновения между поселенцами и палестинцами, есть раненый

В ЦАХАЛе сообщили, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы.

Палестинец получил ножевое ранение в результате столкновения групп поселенцев и арабской молодежи в городе Хеврон.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщила, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы. Правоохранители оказали помощь раненому палестинцу на месте.

В то же время палестинские СМИ сообщили, что у пострадавшего ножевое ранение в спину, он находится в состоянии средней степени тяжести.

В ЦАХАЛе заявили, что израильская полиция сейчас расследует инцидент. Никто из военнослужащих в ходе инцидента не пострадал.

חג ראש השנה בתל רומידה, חברון, הלילה. דוצ: ״העימות פוזר ובמהלכו קצין צה״ל ירה כדור אחד לאוויר.

כוחות צה״ל טיפלו בפלסטיני פצוע בנקודה, המשך הטיפול באירוע נעשה על ידי משטרת ישראל. אין נפגעים לכוחותינו.״ בצהל אומרים כי נבדקת הטענה כי הפלסטיני נפצע כתוצאה מדקירה. pic.twitter.com/cmWnShIDCl — Or Heller אור הלר (@OrHeller) September 17, 2023

Как сообщал Курсор, в августе в деревне Бурка недалеко от Рамаллы произошли ожесточенные столкновения между поселенцами и палестинцами. Минздрав ПА сообщил, что Кусей Матан, 19-летний палестинский араб, был застрелен поселенцами, прибывшими в Бурку из близлежащего поселения Оз-Цион. В результате столкновений еще четверо палестинцев получили огнестрельные ранения.

Местные источники сообщили, что группа поселенцев вошла в западный и северо-западный район села, в ответ на что начались столкновения, в ходе которых палестинские жители пытались защитить свои земли и имущество. По словам жителей, во время нападения поселенцы подожгли две машины в деревне.

Ранее Курсор писал, что палестинцы обвиняют еврейских поселенцев в поджоге сельхозугодий в Иудее и Самарии.

Напомним, что на севере Израиля появится новое крупное поселение.

Кроме того, мы сообщали, что Галант передал топ-чиновнику ПА суровое сообщение в связи с атаками поселенцев на палестинцев.