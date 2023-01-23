В Иерусалиме мотоцикл столкнулся с машиной «скорой» помощи

В понедельник, 23 января, в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Об этом пишет Maariv.

На дороге столкнулся мотоцикл и машина «скорой» помощи. Один из пострадавших в аварии получил тяжелые травмы, а состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Их госпитализировали в больницу «Хадасса Хар Ха Цофим» для лечения.

На месте работают сотрудники полиции, и выясняют обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.

Еще мы писали, что в субботу днем, 21 января, на шоссе 444 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

Напомним, недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось недалеко от кибуца.