В Иерусалиме начались испытания новой формы протонной терапии рака

В медицинском центре «Хадасса» в Иерусалиме начались клинические испытания израильской формы протонной терапии рака.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

В системе, созданной компанией P-Cure и разработанной с помощью «Хадасса», используется необычный подход к протонной терапии: пациент сидит в подвижном кресле, которое перемещает его на 360 градусов, чтобы более точно воздействовать на опухоли своими высокоэнергетическими лучами.

Отмечается, что такая терапия востребована во многих странах, так как ее высокоэнергетические пучки протонов — субатомных частиц, находящихся в ядре каждого атома, воздействуют на некоторые опухоли точнее, чем рентгеновское излучение.

Профессор Аарон Поповицер, председатель онкологического отделения «Хадасса» отметил, что этот метод должен повысить шансы пациентов на эффективное лечение и снизит токсичность, возникающую в результате доставки протонов в части тела, которые не являются раковыми.

То есть, данный вид терапии направлен на то, чтобы нанести опухоли более концентрированный урон, а близлежащие ткани поддать минимальному излучению. В среднем, протонная терапия на 60% меньше облучает здоровые ткани и после прохождения курса у пациентов меньше побочных эффектов.

«Курсор» писал ранее, какой витамин провоцирует рак.