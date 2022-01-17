В Иерусалиме преступник напал на продавца магазина

Вооруженный мужчина в Иерусалиме зашел в магазин сладостей.

В Иерусалиме неизвестный человек с ножом напал на продавца в магазине сладостей.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Израильские трудовыебудни»

По данным источника, вооруженный мужчина в Иерусалиме зашел в магазин сладостей. Он несколько раз ударил ножом продавца. После этого мужчина забрал имеющиеся в магазине наличные деньги и вышел.

Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения. Ролик обнародовали в социальных сетях. Представителям правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства нападения.

Ранее Курсор сообщал, что у перекрестка Гуш-Эцион произошла попытка ножевого теракта.

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