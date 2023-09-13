В Иерусалиме проходит протест из-за задержания ультраортодокса, уклонившегося от службы в армии

Демонстранты перекрывают дороги и грозятся применить другие меры.

Задержание молодого ортодоксального мужчины, который уклонялся от военной службы, стало причиной массовых протестов среди активистов Пелег Иерушалми в Иерусалиме.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Израильские трудовые будни".

В знак протеста, демонстранты перекрыли движение трамвая в столице. На видео видно, как сотни людей заблокировали передвижение электротранспорта.

Как отмечено в сообщении, для освобождения от военной службы на основании обучения в ешиве требуется явиться в военкомат и подписать соответствующее заявление. Однако задержанный не выполнил эту процедуру и сейчас находится под арестом.

"Или в армии должны служить все или она должна быть контрактной. Все остальные варианты не варианты", - пишет канал.

Преступление уклонения от военной службы является серьезным нарушением закона в Израиле. Все граждане обязаны служить в армии, чтобы поддерживать безопасность и защиту страны. Политические и общественные дискуссии продолжаются в отношении условий и оснований освобождения от службы, но напряженность и протесты свидетельствуют о необходимости находить компромиссное решение, которое будет удовлетворять все стороны.

Напомним, ранее сотни резервистов ВВС ЦАХАЛа отправили письменные уведомления своим командирам, объявляя о своем решении прекратить службу до полной остановки процесса юридической реформы.