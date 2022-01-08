В Иерусалиме произошла попытка автомобильного теракта

Видео с места событий показали в сети.

Стало известно о попытке автомобильного теракта в Иерусалиме. Так, неизвестный предпринял попытку наехать на бойцов пограничной полиции МАГАВ.

Об этом сообщили на телеграм-канале «Израильские трудовые будни».

Сообщается, что бойцы в ответ открыли по машине огонь. Однако боевику удалось скрыться на своем авто. На данный момент проводится расследование и поиски транспортного средства террориста.

Среди бойцов МАГАВ, к счастью, пострадавших нет.

Также в сети показали видео с места событий. На видео можно разглядеть автомобиль, который пытался задавить израильских бойцов.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы захватили военную технику ЦАХАЛ к югу от Шхема.

Кроме того, мы писали, что в Рамалле произошли очередные столкновения арабских террористов с солдатами ЦАХАЛа.

Еще напомним, что арабы забросали камнями как минимум три израильских автомобиля в Текоа.

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