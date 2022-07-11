В Иерусалиме сотрудница больничной кассы воровала деньги с карт пациентов

Заведующая поликлиникой больничной кассы более четырех лет снимала деньги с кредитных карт пациентов и «заработала» более 60 тысяч шекелей.

В Иерусалиме в районе Хар-Ноф задержали 50-летнюю женщину, которая работала заведующей больничной кассы «Леуми» и воровала деньги с кредитных карт пациентов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что женщина более 4 лет использовала в личных целях кредитные карточки пациентов поликлиники. В общей сложности ей удалось снять с их счетов больше 60 000 шекелей.

В обвинительном заключении сказано, что сотруднице медицинского учреждения вменяется обман, мошенничество и взлом компьютерной системы. Имея, по должности, доступ к кредитным картам пациентов, женщина выдавала себя за владельца той или иной карты. Таким путем она проделала 450 кредитных операций.

Известно, что за средства, полученные обманным путем, она оплачивала свои коммунальные услуги. Также она финансировала деньгами пациентов платные лечебные процедуры для своих родственников.

Суд приговорил ее к 6 месяцам тюрьмы с испытательным сроком 9 месяцев после освобождения, и к штрафу в 20 000 шекелей.

Адвокат в суде оправдывал действия подсудимой тем, что она является матерью семерых детей, а также с ней проживают внуки, а женщина — единый кормилец в семье.

«Курсор» писал ранее, что одна из крупнейших больниц Израиля подверглась кибератаке.