В Израиль креативным способом пытались ввезти контрабандный табак для кальяна

Контейнер с продукцией прибыл из Египта.

На таможне Ашдода в ходе тщательной проверки сотрудники обнаружили около шести тонн табака для кальяна, который пытались контрабандой вести на территорию нашей страны под видом речных камней.

Об этом сообщает издание "Детали".

В общей сложности в контейнере, который прибыл из Египта, пытались незаконно провести 10 тысяч камней и в каждом был спрятан пакетик с табаком. В декларации импортера было сказано, что в посылке находятся декоративные фонтаны, кувшины, статуи и камни общим весом 24 тонны. Но в ходе досмотра таможенники увидели, что камни обработаны и изготовлены из стекловолокна, то есть не натуральные, хотя в декларации не указано, что они искусственные. В связи с этим, инспекторы решили их разбить и посмотреть, что внутри.

Оказалось, что в камне была полость, содержащая 600 грамм ароматизированного табака, который используется для кальянов, не задекларированных на таможне. А этот продукт облагается высоким налогом в нашей стране. И если бы контрабанду не пресекли, то в казну не поступило бы около 2,5 миллиона шекелей. В отношении лиц, причастных к попытке контрабанды, ведется расследование.

"Курсор" писал ранее, что в ходе совместной операции сил полиции, МАГАВа и ЦАХАЛа в районе Аравы была предотвращена контрабанда оружия из Иордании на сумму 1,2 миллиона шекелей в районе Арава. Двое 20-летних контрабандистов арестованы.

Еще мы писали, что в Израиле значительно увеличились масштабы контрабанды электронных сигарет – таможенники назвали причину.