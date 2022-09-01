В Израиле испытали на прочность Стену плача

Это решили сделать перед чередой осенних праздничных (и траурных) дней в Иерусалиме, во время которых ожидается наплыв верующих.

Многие верующие по традиции в осенние праздничные и траурные дни посещают Стену плача — фрагмент внешней ограды Храма, единственный остаток храмового участка, доступный для евреев в наши дни. Поэтому на Рош ха-Шану, Йом-Кипур и Суккот у Стены плача ожидается съезд множество евреев, которые приедут вознести молитвы у самого святого в иудейской религии места.

Об этом пишет «9 канал».

Фонд наследия Стены плача, обслуживающий этот комплекс, решил «испытать его на прочность» перед праздниками. Подобные проверки всегда проходят в это время, чтобы избежать падения камней в 2000-летнем строении и проверить не расшатаны ли они. Специальные «стенолазы» уже обследовали каждый камень под чутким надзором раввина Стены плача Шмуэля Рабиновича и специалистов из Управления древностей.

К слову, в этом году праздники начнутся довольно поздно. Вечер Рош ха-Шаны наступит 25 сентября, Йом-Кипур — 4 октября, а Суккот евреи будут отмечать с 9 по 16 октября.

Ранее «Курсор» писал о том, что Виталий Кличко, боксер в прошлом, а сейчас мэр столицы Украины, поздравил всех израильтян с праздником Шавуот.