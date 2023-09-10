В Израиле могут запустить новый вид общественного транспорта

Он будет быстрым, но некоторых граждан он может быть проблематичным.

Минтранспорта планирует запуск пилотной линии судов на воздушной подушке, которая будет расположена вдоль прибрежных городов.

Об этом сообщает издание "Детали" со ссылкой на The Marker.

Морские суда является практически полностью исчезнувшим средством общественного транспорта. Однако в министерстве есть те, кто полагает, что с помощью такой линии можно будет уменьшить пробки на дорогах.

Начало маршрута планируется в Ашдоде, а конец – в Хайфе. Остановки будут делать в Тель-Авиве, Хадере и Нетании. Министерство также планирует тестирование шаттлов между Герцлией и Тель-Авивом. Это может произойти уже в следующем году.

Предварительная оценка показала, что суда на воздушных крыльях могут поспособствовать сокращению дорожных пробок. На подобном судне могут вместиться от 300 до 600 человек, а его скорость варьируется в зависимости от типа судна. Есть модели, скорость которых превышает 60 км/ч.

Эксперты полагают, что длительность морской поездки из Ашдода в Тель-Авив, если море будет спокойным, составит 25 минут. Это будет быстрее, чем на автомобиле в часы пик или по железной дороге – 50 или 47 минут соответственно.

По словам экс-директора Управления судоходства Игаля Маора, у него есть ряд вопросов касательно этой инициативы. Так, комментируя свойства общественного транспорта, он вспомнил о надежности, стабильности и активности круглый год.

Но морской транспорт может быть проблематичным из-за штормов как в летний, так и зимний период, что обеспечит многим морскую болезнь. Он утверждает, что специалистам следует проверить, смогут ли суда, предназначенные для этой линии, справиться с непогодой и "обеспечить надежное и непрерывное сообщение".

Также "Курсор" сообщал, что министерство транспорта предупредило об изменениях в маршруте номер 251.