В Израиле мужчина решил скрыться от полицейских на упряжке с лошадью

В сети появилось видео автомобильной погони. Правда, один из ее участников управляет лошадиной упряжкой.

Ролик был показан телеграм-каналом «Израиль | Медиа Архив».

Так, на видео можно увидеть, что как автомобильной дороге едет повозка с запряженной лошадью, а ее пытается догнать полицейская машина с включенной сиреной и мигалками. Дальнейшая судьба участников этого события пока неизвестна.

Ознакомиться с роликом можно ниже:

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Еще напомним, что полицейский применил водомёт с близкого расстояния против безоружного израильтянина.

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