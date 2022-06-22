В Израиле началось строительство 20 тыс. новых квартир в первом квартале 2022 года

Это означает увеличение на 40% по сравнению с началом строительства в соответствующем квартале прошлого года. В прошлом году начали строить 70 000 квартир, из них около 4% в Иудее и Самарии.

В первом квартале 2022 года началось строительство 19 943 квартир, что примерно на 40 % больше, чем в соответствующем квартале прошлого года.

Данные были опубликованы на этой неделе Центральным бюро статистики (ЦБС). Также по отношению к последнему кварталу 2021 года произошло увеличение, но более незначительным темпом, на 3%.

Всего за 12 месяцев с 21 апреля по 22 марта началось строительство около 69 тысяч квартир. И в этом случае это цифра, отражающая резкое увеличение, близкое к 26%, по отношению к объему строительства за предшествующие им 12 месяцев (с 20 апреля по 21 марта).

По данным с апреля 2021 года по март 2022 года разрешения на строительство выдано на 79 060 квартир. При этом около половины (48,4%) всех разрешений было выдано на квартиры в Тель-Авивском и Центральном районах.

Однако в данных по отделке строительства данные гораздо менее обнадеживающие. В первом квартале 2022 года было завершено строительство всего 11 332 квартир, что отражает небольшое снижение на 1,1% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года. В общей сложности строительство 45 720 квартир было завершено в период с 21 апреля по 22 марта, что отражает снижение примерно на 4% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

За отчетный период началось строительство около 69 000 квартир, из них около четверти в Центральном районе и почти половина из них в Центральном районе и Тель-Авиве вместе с 48% от общего количества начатых квартир в двух районах (примерно 24,6 % в центре и примерно 23,4% в Тель-Авиве) (около 8,8%) и районе Иудеи и Самарии (около 3,8%) — два района с наименьшим количеством начатых строительных работ.

Около 16,9% (около 11 650 квартир), начавших строительство, субсидировались государством. Только около 2280 (около 3,3%) новостроек приходится на аренду квартир. Более чем каждая восьмая квартира, начавшая строительство, сделала это в рамках НПД. Около трети начатых в апреле 2021-марта 2022 года строительства сосредоточено в городах: Тель-Авив-Яффо, Ашкелон, Иерусалим, Бат-Ям, Ришон ле-Цион, Бейт-Шемеш и Нетания.

Средняя продолжительность строительства: 31 месяц