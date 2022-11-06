В Израиле начнут ездить автобусы без водителя

На первом этапе проекта автономные автобусы будут испытываться в специальных закрытых зонах, на втором их пустят по обычным маршрутам.

В ближайшие месяцы в Израиле стартует пилотный проект по эксплуатации автономных автобусов, по итогам которого в стране должны появиться коммерческие автобусные маршруты с машинами без водителей.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что на сегодня объявлены четыре группы компаний, выигравшие конкурс министерства транспорта на реализацию пилотного проекта. При этом каждая группа состоит из крупной израильской компании («Метрополин», “Эгед”, “Дан” и “Натив Экспресс”) и технологических партнеров (из Израиля, США, Норвегии, Франции и Турции).

«Пилотный проект стоимостью 61 миллион шекелей, половину из которых дает государство, организован совместными усилиями министерства транспорта, Управления общественного транспорта, Управления инноваций и компании “Нетивей Аялон», — говорится в материале.

Согласно сообщению, на первом этапе двухлетнего проекта автономные автобусы будут испытываться в специальных закрытых зонах, на втором их пустят по обычным коммерческим маршрутам, по общим дорогам.

Как сообщал Курсор, в декабре 2021 года Кнессет начал обсуждение законопроекта Министерства транспорта, который позволит впервые в Израиле проводить эксперименты на автономных транспортных средствах без водителя.

После утверждения закона во втором и третьем чтениях пленумом Кнессета начнется подготовка подзаконных актов, которые позволят впервые в Израиле проводить эксперименты на автономном транспортном средстве без водителя. Начало экспериментов запланировано на 2022 год.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет начал обсуждение законопроекта о введении беспилотного такси в Израиле. Предполагается, что на начальном этапе, когда будет подготовлена соответствующая инфраструктура, в Израиле появится около 400 первых экипажей беспилотного такси.