В Израиле обнаружили собаку, зараженную бешенством

С животным контактировало несколько человек.

В окрестностях поселения Туба-Зангариа (Верхняя Галилея) обнаружена собака, зараженная бешенством. Три человека контактировали с животным, сейчас они проходят профилактическое лечение.

Об этом сообщает 7-й канал.

Министерство здравоохранения просит всех, кто контактировал или чьи животные контактировали с зараженным животным в этом районе, начиная с 4 до 18 января, срочно связаться с Управлением здравоохранения в Цфате по телефонам 04-6994257, 04-6994200, для рассмотрения необходимости профилактического лечения.

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