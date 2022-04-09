В Израиле обновили список самых опасных туристических направлений для граждан

Турция, ОАЭ и Бахрейн признаны странами опасными для путешествий третьего уровня для израильтян и еврейских туристов, в то время как южный Синайский полуостров был признан опасным для путешествий четвертого уровня (самый высокий уровень).

Об этом сообщает Israel Hayom.

«За последние полтора года Иран и его марионетки активизировали свою деятельность за рубежом. Иранские элементы неоднократно угрожали причинить вред израильским целям и отражают растущую мотивацию со стороны Ирана причинять вред израильтянам и евреям во всем мире. В течение 2021 года было сорвано несколько иранских заговоров с целью убийства израильтян в Колумбии, на Кипре, и Турция», — говорится в заявлении Контртеррористического бюро СНБ.

«Оценка такова, что в ближайшем будущем Иран будет продолжать содействовать нападениям на израильские цели по всему миру. Районами с более высокой вероятностью такой деятельности являются страны, расположенные рядом с Ираном, а также вражеские страны или те, с которыми Израиль не сотрудничает. имеют официальные дипломатические отношения», — говорится в заявлении.

«В последние месяцы мы стали свидетелями активизации усилий иранских элементов по установлению (тайных) контактов с израильскими элементами, чтобы заставить их покинуть Израиль с целью нападения на них. эти заговоры успешны. Глобальные джихадистские и радикальные исламистские организации, уделяющие особое внимание группировке «Исламское государство» и их сторонникам, продолжают демонстрировать мотивацию для совершения терактов, в том числе против израильских и еврейских целей, в различных странах мира. Это подтверждается публичными заявлениями, сделанными руководители этих организаций, призывающие причинить вред израильтянам и евреям. Эти организации имеют сети и чрезвычайно активны в Африке, на Ближнем Востоке (с акцентом на северном Синае) и в Азии», — заключило Контртеррористическое бюро СНБ.

Бюро рекомендует израильтянам за границей следующее: сохранять высокий уровень бдительности и осведомленности о любых необычных явлениях; отклонять любые заманчивые или неожиданные предложения и отказываться принимать любые неожиданные подарки или предложения от подозрительных или неизвестных источников; отклоняйте приглашения на неожиданные встречи, особенно в отдаленные места, и ходите на встречи с надежными знакомыми.

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