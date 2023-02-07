В Израиле откроют центр разработки туристических технологий

Компания Plusgrade приобрела израильский стартап UpStay и на его основе открывает R&D центр в нашей стране. В настоящее время в UpStay работают 20 сотрудников, большинство — в Израиле.

Об этом пишет «НЭП».

После поглощения стартапа канадская компания усилит стартап десятками новых сотрудников и запустит международный центр разработки туристических технологий в Израиле — НИОКР-центр Plusgrade.

Известно, что система UpStay основанная на искусственном интеллекте и позволяет предлагать персонализированное повышение категории гостиничных номеров. Платформу подключают к базе данных отеля и отправляют тем, кто уже забронировал номера, электронные письма с предложением за дополнительную плату выбрать более просторный номер с самым красивым видом из окна и прочее.

Такую технологию применяют в сотнях отелях по всему миру. Среди клиентов компании — сеть отелей Fattal, Intercontinenyal и другие престижные гостиницы.