В Израиле открылся первый магазин, посвященный Гарри Поттеру

Фанаты популярной серии романов смогут окунуться в "волшебный мир" любимого персонажа.

В Тель-Авиве открылся первый pop-up магазин в Израиле, посвященный вселенной Гарри Поттера. Магазин расположен в торговом центре «Азриэли» и занимает площадь 280 квадратных метров.

Об этом пишет "Walla".

В этом временном магазине предлагается широкий ассортимент товаров для поклонников Джоан Роулинг, включая игрушки, сувениры, коллекционные предметы, одежду, сладости и товары для дома. Здесь можно приобрести мантии, футболки и шарфы с символикой факультетов.

В магазине также предусмотрены фотозоны и развлечения для посетителей. Например, люди смогут выбрать волшебную палочку, узнать, в какой факультет Хогвартса их бы распределила Шляпа, сфотографироваться на метле в полете или на платформе 9¾.

Pop-up магазин – это временный розничный магазин, который открывается на некоторое время с целью привлечь внимание покупателей. Такие магазины используются для проведения распродаж, тестирования новых продуктов и организации событийного маркетинга. Концепция pop-up магазинов, посвященных миру Гарри Поттера, является привычной для Warner Bros и они организуются в разных странах. Однако в Израиле это впервые.

Напомним, Дэниел Рэдклифф рассказал, готов ли вернуться в телеадаптацию «Гарри Поттера». Актер заявил, что он «определенно не» пытается стать частью грядущего десятисезонного сериала о Гарри Поттере на стриминг-сервисе MAX.