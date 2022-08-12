В Израиле подешевела продуктовая корзина: где выгоднее покупать товары

Согласно данным министерства экономики Израиля, в прошлом месяце продуктовая корзина подешевела на 1,5%, по сравнению с июнем.

В июле 2022 года продуктовый набор в Израиле подешевел на 15 шекелей (1,5%), по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость базовой корзины составила 948 шекелей.

Такие данные предоставило министерство экономики, передает издание «Детали».

Известно, что базовая потребительская корзина в Израиле включает 68 товаров из категории молочных продуктов, хлеба, мяса, рыбы, сухих продуктов, фруктов, овощей, а также гигиенических и чистящих средств. Еще в нее входят товары, которые пользуются самым высоким спросом и составляют значительную долю расходов домохозяйств в стране.

Сообщается, что в сети «Супер Йуда» стоимость базовой продуктовой корзины составляет 1137 шекелей и это самый дорогой показатель. А вот дешевле всего покупать товары в сети «Рами Леви», там набор базовых продуктов обойдется в 842 шекеля. Разница в цене между самой дорогой и дешевой сетью составила 35%.

В июле около 65% сетей снизили свои цены на товары, включенные в базовую корзину. Но по сравнению с июлем 2021 года продукты подорожали. Стоимость на них подняли 82% сетей.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле из-за массовых протестов против повышения цен, крупнейший импортер товаров Diplomat потерял 7% выручки.