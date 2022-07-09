В Израиле пройдет фестиваль «Дни украинского кино»

Часть вырученных от фестиваля денег будет отправлена украинским кинематографистам и в благотворительные фонды, поддерживающие Украину.

13 июля в кинозале «Синематек» в Холоне откроется фестиваль «Дни украинского кино», в рамках которого состоится пять благотворительных показов.

Об этом сообщается на Facebook-странице мероприятия.

Показ в 18.00 откроет романтическая костюмированная драма с элементами фэнтези «Віддана» Кристины Сиволап. В ней раскрывается тема отношений, любовного треугольника, созависимости и личных границ человека.

16 июля в 20.30 состоится показ фильма «Поводир» Олеся Санина. В основе сюжета — путешествие американского мальчика и украинского слепого музыканта по Советской Украине. Кинолента выдвигалась от Украины на премию «Оскар».

19 июля в 20.30 всех желающих приглашают на военную драму «Мати апостолів» режиссера Зази Буадзе и продюсера Дмитра Овечкина. Этот фильм заслужил большое количество международных премий и наград. В нем идет речь о матери, которая узнает, что самолет с ее сыном был сбит и чтобы найти его, она отправляется в самую горячую точку военных действия.

25 июля в 18.00 состоится показ фильма «Чому я живий» Вилена Новака. Его сюжет разворачивается на фоне начала Второй мировой войны и рассказывает историю отношений еврейской и украинской семей.

Закроет показ 30 июля в 20.30 документальный фильм «Земля блакитна, наче апельсин» Ирины Цилык. В нем рассказывается о семье, которая живет в прифронтовой зоне. Но, находясь под постоянными обстрелами, женщина и ее четверо детей находят себе новое занятие, которое дает им силы жить — съемки кино.

Отмечается, что фильмы будут демонстрироваться с субтитрами на иврите.

«Курсор» писал ранее, что Иерусалимский кинофестиваль откроет фильм, победивший в Каннах.