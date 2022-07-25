В Израиле расширят реформу импорта: какие товары начнут ввозить в страну

Министерство экономики и промышленности Израиля расширило реформу импорта, благодаря которой в страну будут ввозить товары, соответствующие международным стандартам. До сих пор продукты из этих категорий можно было импортировать только в соответствии с оригинальным израильским стандартом.

Об этом сообщает издание «Детали».

В список разрешенной для импорта продукции были включены тампоны, презервативы, жидкости для мытья посуду, стиральные порошки, средства для посудомоечных машин, школьные ранцы. Также было решено отменить надзор за соответствием школьных ранцев официальным стандартам.

В настоящее время ведется работа над включением подгузников в список товаров, которые можно будет импортировать в рамках реформы.

Речь идет о товарах, относящихся к высококонцентрированным рынкам, на которых доминирует ограниченное число импортеров. Так, например, на рынке тампонов есть всего три поставщика, на которых приходится более 90 процентов рынка.

Специалисты министерства экономики изучили международные правила в развитых странах и провели проверку, чтобы убедиться в том, что стандарты качества, принятые в этих странах, защищают здоровье и безопасность населения и окружающую среду.

Министр экономики Орна Барбивай заявила, что в рамках борьбы с дороговизной жизни и с учетом высокой концентрации на рынках расширение реформы импорта является важным шагом для повышения конкуренции.

«Курсор» писал ранее, что реформы импорта в Израиле снизят цены.