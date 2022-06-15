В Израиле разработали инновационную добавку для астронавтов

Доказано, что добавка от биотехнологической фирмы Amorphical противостоит пагубному воздействию невесомости на кости и мышцы.

Добавка карбоната кальция, разработанная израильской биотехнологической фирмой, была испытана в космосе и доказала, что она помогает организму наращивать мышечные волокна и укреплять кости в условиях невесомости.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Amorphical синтезировала и стабилизировала редкую форму природного кальция, вырабатываемого голубыми раками, и использует их для разработки биоактивных композиций, которые она называет аморфным карбонатом кальция (ACC).

Открытие эффективности добавок может иметь далеко идущие последствия для астронавтов, страдающих остеопорозом в результате длительного пребывания в космосе.

В апреле Эйтан Стиббе стал вторым астронавтом Израиля. Стиббе был отправлен в космос в рамках первой в истории частной космической миссии от имени Фонда Рамона. Стиббе провел аморфический эксперимент на Международной космической станции и протестировал добавку на человеческих мышечных и костных стволовых клетках и сравнил результаты с результатами, полученными с помощью стандартных добавок кальция.

Полтора месяца назад Стиббе вернулся на землю вместе со своим снаряжением. В лаборатории Amorphical в Нес-Ционе компания изучила результаты и обнаружила, что клетки находились в условиях невесомости, а также подвергались воздействию высоких уровней радиации, присутствующей в космосе, выросли так, как их можно было ожидать на земле. Клетки, дополненные обычным кальцием, и клетки в контрольной группе не улучшались и почти не росли.

Результаты эксперимента с аморфной добавкой скоро будут опубликованы в научных журналах.

Основатель и генеральный директор Amorphical Йосси Бен отметил, что «успех эксперимента меняет правила игры, когда речь идет о длительном пребывании в космосе. болезни и проблемы с костями и мышцами».

Ранее Курсор писал, что израильский астронавт успешно приземлился у побережья Флориды. Космический корабль Dragon с израильским астронавтом Эйтаном Стиббе и остальными членами экипажа Axiom-1 опустился на воду у побережья Флориды, вернувшись из путешествия на Международную космическую станцию.