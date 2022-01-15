В Израиле сократили время изоляции для больных Covid

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что новые меры вводятся для того, чтобы израильтяне могли «жить рядом с коронавирусом».

Израиль сократил период изоляции для инфицированных Covid-19 до семи дней, поскольку власти стремятся преодолеть сбои, вызванные штаммом Омикрон.

Об этом сообщает Jewish News.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что новые меры позволят израильтянам «жить рядом с коронавирусом» и поддерживать функционирование экономики, избегая при этом новых ограничительных мер.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что другого способа борьбы с пандемией нет.

Он сказал во вторник: «Мы видели, что другие страны ввели такие жесткие меры, как локдаун. Нидерланды, например, ввели тотальный карантин, но это не помогло. Мы должны справиться с этим цунами».

Он также призвал родителей вакцинировать своих детей, потому что штамм Омикрон также опасен для них.

«Когда я смотрю на карты госпитализированных детей со всего мира, я думаю о наших непривитых детях, и мое сердце сжимается».

Между тем, официальные лица вслед за Великобританией сократили количество дней самоизоляции после положительного заражения с 10 до семи после того, как доказательства показали, что большинство носителей не были заразными через неделю.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые рассказали, от каких занятий повышается риск заболеть COVID-19.

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