В Израиле вступает в силу первый этап масштабной реформы системы сертификации кошерных продуктов

Законодательство по этому вопросу было одобрено в конце октября комиссией Кнессета по делам религиозных служб.

В воскресенье вступил в силу первый этап масштабной реформы в сфере сертификации кошерных продуктов в Израиле, которая открывает путь к усилению конкуренции и ослаблению монополии Главного раввината в этом вопросе.

Об этом пишет Times Of Israel.

Реформа, инициатором которой выступил министр религиозных служб Матан Кахана, в конечном итоге позволит частным организациям предоставлять услуги по надзору начиная с 2023 года.

Законодательство по этому вопросу было одобрено в конце октября комиссией Кнессета по делам религиозных служб и прошло окончательное чтение в Кнессете в начале ноября.

На первом этапе, который уже вступил в силу, любой ресторан, продовольственный магазин и фабрика могут выбрать один из всех религиозных советов по всей стране для обеспечения контроля кашрута, вместо того, чтобы пользоваться услугами только своего местного совета.

СМИ узнали, когда могут утвердить новый законопроект о кашруте. Ожидается, что законопроект, который позволит частным компаниям предоставлять лицензии на кашрут для бизнеса, будет одобрен правительством вместе с государственным бюджетом.

Ранее Курсор писал, что ведущие раввины обещают не признавать реформу кашрута. Главные раввины и Совет главного раввината, а также десятки старших раввинов заявляют о не признании анонсированной правительством реформы кашрута.

Курсор уже сообщал, что главный раввинат выступает против реформы на рынке кашрута.

Министр по делам религий анонсировал реформу на рынке кашрута. По словам министра по делам религий Матана Кахане, Главный раввинат получит право по управлению независимыми организациями, выполняющими поставки кошерных продуктов в Израиль.

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