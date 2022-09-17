В Израиле выросло количество подростков, принимающих антидепрессанты

Все больничные кассы страны сообщают об увеличении числа госпитализаций детей и молодежи в связи с психическими нарушениями.

После пандемии коронавирусной инфекции в Израиле, согласно данным больничной кассы «Клалит», на 20% выросло употребление детьми и подростками антидепрессантов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Больничные кассы страны отмечают, что уровень числа госпитализации детей и молодежи с психическими нарушениями увеличился. Например, в кассе «Меухедет» этот показатель вырос на 14% по сравнению с годами до начала пандемии. А в больничной кассе «Маккаби» рост составил 22%.

Врачи отмечают, что система психиатрической помощи сталкивается с трудностями, поскольку не справляется с большим наплывом пациентов.

В министерстве здравоохранения Израиля также отреагировали на проблему и отметили, что уже подготовили национальный план по преодолению психических кризисов, возникших у молодежи из-за пандемии COVID-19. Но минфин еще не согласовал финансирование на реализацию этого плана.

«Курсор» писал ранее, что исследование ученых из Детского госпиталя Лос-Анджелеса показало, что подростки с ожирением или лишним весом в два раза чаще переносят COVID-19 с осложнениями. Такие дети чаще сталкиваются с большим количеством побочных эффектов из-за вируса

Еще мы писали, что американские подростки столкнулись с серьезными последствиями коронавируса. У многих молодых людей развились тяжелые психические симптомы, такие как паранойя, бред и суицидальные мысли.