В Израиле задержали главу фирмы, торговавшей поддельными сертификатами строителей

50-летний житель Иерусалима, что является владельцем фирмы по сертификации высотных рабочих, решил вместо обучения технике безопасности выдавать поддельные сертификаты. Этим делом занялись сразу несколько подразделений полиции, в том числе «Лахав-433». Их заинтересовала серия несчастных случаев на стройках, что натолкнуло следователей на мысль, что многие из строителей не проходят соответствующую подготовку.

Об этом пишут «Детали».

Им удалось выяснить, что компания, которая должна была обучать строителей технике безопасности во время высотных работы, не занималась этим, а просто продавала им допуски и сертификаты. Директор фирмы и еще несколько сотрудников задержаны.

К слову, ситуация с техникой безопасности на израильских стройках действительно вызывает тревогу, ведь несчастные случаи происходят практически каждую неделю. Поэтому обучением техники безопасности лучше не пренебрегать.

Ранее «Курсор» писал о том, что несчастные случаи на производствах произошли в Ашкелоне, в Маале-Адумим, в Цфате, в Маалот Таршиха, в Герцлии, в Иерусалиме и других населенных пунктах Израиля.