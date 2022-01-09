В израильском поселении Шимон Хацадик арабы сожгли уже 8 автомобилей

По словам жителей, поджоги автомобилей полиция не воспринимает всерьез, несмотря на притеснения арабами евреев по соседству.

Автомобиль одного из жителей района Шимон Хацадик был подожжен в воскресенье утром в восьмой раз за последнее время местными арабами, всего примерно через месяц после предыдущего случая.

Об этом сообщает 7 канал.

По словам жителей, поджоги автомобилей полиция не воспринимает всерьез, несмотря на притеснения арабами евреев по соседству.

«Удивительно, что в восьмой раз в Шимон Хацадике поджигают автомобиль еврейской семьи, а на месте нет охраны. В 800 метрах от базы пограничной полиции. Сегодня утром мне сообщили, что есть задержанные, но этого недостаточно: необходимо поставить штатную охрану, строгую охрану дома, сегодня это транспортное средство, завтра дом будет подожжен вместе с его обитателями, в том числе женщина и ребенок», — сказал депутат Кнессета Итамар Бен Гвир.

Ранее Курсор сообщал, что арабские боевики подожгли блокпост ЦАХАЛа в районе Шхема.

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