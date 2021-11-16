В каких населенных пунктах сегодня прозвучат сирены тревоги

Нарастающие и убывающие сирены системы раненого предупреждения о ракетной атаке прозвучат в центре Израиля в региональных советах Бейт-Даган, Сдот-Дан и и поселке Пардесия.
Об этом сообщают Детали.
Бейт-Даган – 10:05 и 19:05,
Пардесия – 11:05 и 18:05,
мошавы Ганот и Ягель – 10:15 и 19:15,
Мишмар-ха-Шива, Нир-Цви и Зейтан – 10:25 и 19:25,
Хемед и Ахиэзер – 10:25 и 19:35,
Кфар-Хабад – 10:45 и 19:45,
Цафрия – 10:55 и 19:55.
Представители командования тыла также предупредили, что в случае реальной угрозы ракетной атаки сирены в этих населенных пунктах прозвучат дополнительно.
Курсор уже сообщал, что с начала ноября в Израиле проходят учения в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям.
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Расследование ЦАХАЛа обнаружило пробелы в разведданных во время операции «Страж стен». Внутреннее расследование ЦАХАЛа, проведенное после майской операции «Страж стен», показало, что имелись значительные пробелы в разведывательной информации, которые не позволили военным оправдать ожидания, которые они возлагали на себя до начала боевых действий.
В ЦАХАЛе прокомментировали ложную ракетную сирену.
В ЦАХАЛе готовятся к ракетным обстрелам со стороны ХАМАСа. Израильские военные 26 сентября совместно с представителями ШАБАКа провели операцию по задержанию и ликвидации палестинских террористов.
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