В каких населенных пунктах сегодня прозвучат сирены тревоги

Во вторник, 16 ноября представители Командования тыла продолжат проведение учений в рамках подготовки к чрезвычайным ситуациям и внезапным ракетным атакам.

Нарастающие и убывающие сирены системы раненого предупреждения о ракетной атаке прозвучат в центре Израиля в региональных советах Бейт-Даган, Сдот-Дан и и поселке Пардесия.

Об этом сообщают Детали.

Бейт-Даган – 10:05 и 19:05,

Пардесия – 11:05 и 18:05,

мошавы Ганот и Ягель – 10:15 и 19:15,

Мишмар-ха-Шива, Нир-Цви и Зейтан – 10:25 и 19:25,

Хемед и Ахиэзер – 10:25 и 19:35,

Кфар-Хабад – 10:45 и 19:45,

Цафрия – 10:55 и 19:55.

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