В канун Рош ха-Шана в магазинах может усугубиться дефицит популярного продукта

Израильтянам указали на основную причину.

Во многих израильских магазинах сейчас наблюдается дефицит молока, и предполагается, что в канун праздника Рош ха-Шана ситуация усугубится еще больше. А причина состоит в том, что на предприятии "Тнува" в Реховоте произошла техническая неисправность.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

В воскресенье, 10 сентября, на предприятии произошла поломка системы паровой очистки, которая играет важную роль в процессе пастеризации молока, поскольку с ее помощью предотвращается развитие инфекций. Техническая неисправность, помимо прочего, привела к травме одного из рабочих.

По состоянию на сегодняшнее утро, 11 сентября, большинство машин для пастеризации до сих пор не функционируют. Две из машин, вернувшихся к нормальной работе, начали процесс очистки всего четыре часа назад.

Отметим, что дефицит популярного продукта начался в магазинах Израиля еще раньше, когда компания "Тара" решила прекратить производство контролируемого государством молока в картонных коробках и пакетах (1 литр). Более того, за последние два месяца зафиксировано снижение производства молока на "Тнуве", по сравнению с прошлым годом, компания испытывает дефицит более миллиона литров питательного напитка.

"Курсор" писал ранее, что торговая израильская сеть "Рами Леви" заказала еще одну небольшую партию молока из Польши, воспользовавшись временным решением об отмене пошлины на импорт продукта, которое было принято министром финансов Бецалелем Смотричем.

Еще мы писали, что компания "Тнува", которая является крупнейшим производителем молочной продукции в Израиле, объявила об обновлении стоимости целого ряда своих товаров.