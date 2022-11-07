В Кирьят-Бялике ранен директор школы: в нападении подозревают ученика

Сегодня, 7 ноября, Кирьят-Бялике в Крайот произошло ножевое нападение, в результате которого пострадал директор учебного заведения.

Об этом сообщает издание News.walla.

51-летний мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован в больницу «Рамбам» в Хайфе. Его состояние оценивают как легкое.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, которые начали расследование. В нападении подозревают 16-летнего ученика школы. Его личность уже установлена. В полиции заявили, что готовится задержание подозреваемого.

«Курсор» писал ранее, что по подозрению в изнасиловании был арестован старшеклассник Тель-Авива. Вскоре после его ареста одна из его жертв поделилась постом в социальных сетях, в котором говорилось, что она «не уверена, стоит ли говорить об этом». В своей публикации она рассказала, что парень появился в ее жизни еще в 2020 году, когда она была застенчивой, одинокой и наивной.

Еще мы писали, что полиция задержала для допроса 13-летнего несовершеннолетнего по подозрению в распылении перцового газа в школе в Ришон ле-Ционе и причинении вреда ряду учителей и учеников.

Напомним, что полиция арестовала 63-летнего учителя в городе Ашкелон после того, как его обвинили в совершении сексуально непристойных действий в отношении 15-летнего ученика.