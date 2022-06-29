В Мицпе-Рамоне марш гордости будет проведен в центре города

Марш гордости в Мицпе-Рамоне пройдет по первоначально запланированному маршруту после того, как полиция отозвала свое возражение на фоне петиции в Высший суд.
На прошлой неделе полиция уведомила организаторов, что марш будет перенесен на окраину города из-за опасений «серьезного ущерба общественной безопасности и общественному порядку». Организация Midbara K’Eden, которая подала заявку на разрешение провести контрпротест, получила разрешение на проведение марша по первоначальному маршруту.
В петиции в Высший суд правозащитные группы написали, что решение об изменении маршрута прайда из-за встречной демонстрации «не соответствует ни здравому смыслу, ни закону».
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.