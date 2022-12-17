В небе над Южным Ливаном заметили израильские боевые самолеты

Израильская армия пока что никак это не комментирует.

В арабских медиа появилась информация о высокой активности израильских истребителей в небе над Южным Ливаном.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, где видны пролеты боевых самолётов на небольших высотах над ливанскими поселениями.

Также появилась информация, что в районе Хала-а-Дубаш, расположенного на юге от деревни Адиса, израильская армия ведёт работы по установке проволочных заграждений.

Израильская армия никак не комментирует эту информацию.

«Курсор» писал ранее, что в октябре текущего года ливанская армия обвинила Израиль в нарушении границ. По их данным, израильский военный корабль был замечен в ливанских водах напротив Рас-Накуры.

Ещё мы писали, что по данным СМИ, Израиль и Ливан во время климатического саммита публично договорились о сотрудничестве.