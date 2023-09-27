Правоохранители пытались разогнать демонстрантов, в результате чего начались стычки.

Вблизи торгового центра "Шарон" в Нетании несколько сотен демонстрантов собрались для акции протеста под лозунгом "Справедливость для Рафаэля".

Об этом пишет "Новости Израиля".

Так, главным требованием протестующих было ужесточение обвинений в адрес женщины-водителя, которая четыре месяца назад сбила на смерть 4-летнего Рафаэля Адана. Демонстранты несли плакаты с высказываниями "Кровь наших детей не должна проливаться даром", "Сбившая водитель - должна быть в тюрьме!", "Ни черные, ни белые, мы - все люди".

Во время демонстрации произошли столкновения с полицией. Правоохранители расценили акцию как незаконную и начали принудительно разгонять участников для того, чтобы обеспечить движение автобусов. В результате между силовиками и протестующими произошли стычки.

Также отмечается, что семья Рафаэля Адана решила обжаловать решение о закрытии уголовного дела против 80-летней Кэрол Феслер, находившейся за рулем в момент ДТП. Сегодня они подали апелляцию в офис госпрокурора.

"Семья утверждает, что дочь Кэрол Феслер, Хайди Феслер, препятствовала следствию, что противоречит версии прокуратуры. Они также потребовали начать расследование на предмет "подозрения в саботаже следствия с целью оправдания подозреваемой", - говорится в сообщении.

В заявлении семьи указывается, что мать и дочь в течение этого времени связались телефоном и провели общей длительностью 22 минуты, хотя сама подозреваемая утверждала, что она уже находилась дома на момент этих звонков. Однако записи оператора мобильной связи показывают, что все три звонка были сделаны из автомобиля.

Речь идет о мальчике, которого сбила на автомобиле 70-летняя женщина. После события водитель автомобиля сбежала с места происшествия, не предоставив помощь ребенку. 20 августа прокуратура предъявила обвинение против пожилой женщины по статье «неоказание помощи» пострадавшему, вместо того чтобы квалифицировать ее действия как неумышленное убийство.