В Нетании попытка теракта, а в Тель-Авиве протестующие блокируют улицы

В Нетании полиция арестовала террориста, пытавшегося совершить теракт, а в Тель-Авиве протестующие блокируют одну из улиц.

Так, в Нетании правоохранители задержали арабского террориста после того, как он бежал с ножом в руке, пытаясь совершить теракт.

Помимо этого сегодня протестующие начали блокировать улицу Каплан в Тель-Авиве под башнями Азриели. На перекресток десятки полных автобусов прибыли без предупреждения и координации с полицией. Некоторые из демонстрантов размахивают палестинскими флагами.

Также мы рассказывали, что сегодняшним вечером в Хайфе десятки демонстрантов собрались на митинг. Протестующие скандируют: «Нет оккупации. Евреи и арабы отказываются быть врагами».

По информации журналистов, за правопорядком на месте проведения акции следят около 50 полицейских.

Также «Курсор» сообщал, что в Мертвого моря произошел теракт, где двое террористов открыли стрельбу в трех местах. Сперва они это сделали на перекрестке Бейт-Арава, где смертельное ранение получил 25-летний водитель автомобиля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.