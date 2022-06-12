В Нижней Галилее найдено тело женщины

Правоохранители обнаружили мертвое тело возле деревни Ибтин на участке, который был специально размечен для поисков ранее пропавшей без вести женщины из Акко Сапир Нахум. Пока что тело не опознали.
В полиции напомнили, что правоохранители при содействии волонтеров, МАГАВ и добровольцев вели поиски пропавшей матери двоих детей – 24-летней Сапир Нахум из Акко, которая исчезла 2 июня.
Фотографию с места событий показали на телеграм-канале.
Также на канале сообщили, что глава отделения полиции в Акко прибыл в дом родителей Сапир.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в поисках Сапир также принимают участие кинологи, конная полиция, а также используются беспилотники и вертолеты. Как рассказала сестра пропавшей Эден, между Сапир и ее сожителем были нездоровые отношения, которые нельзя назвать «любовью». Она предположила, что сожитель где-то ее заточил, а девушка не может выбраться.