В Ор-Йехуде ночью подорвали машину

Полиция и службы спасения прибыли на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов начала расследование по делу подрыва машины в Ор-Йехуде.

В сети появилась информация о том, что ночью в Ор-Йехуде неизвестные подорвали автомобиль.

Мотивы происшествия неизвестны. На место прибыли сотрудники служб спасения и полиции.

Правоохранительные органы проведут расследование по делу подрыва машины.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.

Также сообщалось, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля. Пятеро палестинцев попытались протаранить машину пограничной полиции, однако были окружены сотрудниками силовых структур. К счастью, никто не пострадал.

Мы, кроме того, передавали, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля. Согласно информации, никто не пострадал и не был причинен ущерб. Полиция Израиля начала расследование по этому поводу.