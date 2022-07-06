В отеле Эйлата произошло массовое отравление: медики начали проверку

В ночь на 6 июля в роскошном отеле «Дан», расположенном в Эйлате, приблизительно 45 посетителей начали жаловаться на ухудшение самочувствия после обеда в столовой.

Об этом сообщает 7kanal.

Известно, что постояльцы отеля страдали от боли в животе, диареи и рвоты. Трое человек были госпитализированы в медицинский центр «Йосефталь» для обследования. Из 45 пострадавших гостей около 30 являются участниками адвокатской конференции, которая проходила в городе.

Представители Министерства здравоохранения отреагировали на инцидент и прибыли в гостиницу, чтобы проверить кухню и взять образцы продуктов для проведения лабораторных анализов. Однако медики не исключают тот факт, что причиной отравления могли стать продукты, которые были куплены вне гостиницы. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Администрация отеля «Дан» также прокомментировала инцидент и отметила, что им очень жаль, что нескольким гостям потребовалось лечение. По их данным, пострадало около 15 постояльцев. Образцы еды они отправили на экспертизу и постоянно находятся на связи с Минздравом.

«Курсор» писал ранее, что семь человек, в том числе трехлетний ребенок, умерли на острове Пемба в Танзании после того, как съели ядовитое мясо черепахи. Три человека были госпитализированы в больницу.